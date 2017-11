Weibliche Hauptrolle zur Detective Pikachu-Verfilmung enthüllt

Wir können noch immer nicht glauben, dass sich die erste Live-Action-Version des Pokémon Franchise ausgerechnet mit einer Adaption der 3DS-Serie, Detektiv Pikachu beschäftigt. In der Serie erhält das legendäre Pokémon eine Stimme und übernimmt die Rolle eines von Sherlock Holmes-inspirierten Detektivs.

Die Produktion schreitet voran, erst kürzlich wurde enthüllt dass Justice Smith, den einige vielleicht bereits aus The Get Down kennen, die Rolle des männlichen Hauptcharakters übernehmen wird. Nun wissen wir auch wer das weibliche Gegenstück spielt.

So bestätigte Hollywood Reporter dass Big Little Lies' Kathryn Newton die weibliche Hauptrolle verkörpern wird. Wir wissen bereits dass ihr Charakter Lucy heißt, sie von einem Enton begleitet wird und sich zusammen mit Pikachu auf die Reise macht. Die Produktion soll im Januar beginnen.