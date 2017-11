Destiny 2: Umfangreiche Änderungen der nächsten Monate detailliert

Um Destiny 2 steht es nicht gut, das haben wir diese Woche sehr ausführlich besprochen. Bungie musste sich dieser Kritik nun stellen, denn Fans wollten die Ignoranz des Entwicklers nicht länger hinnehmen. Gestern hat das Studio umfangreiche Änderungen für ihren Shooter bekanntgegeben, der in den kommenden Wochen und Monaten vor allem End-Game-Spielern wieder mehr Beschäftigung und Wege zur Charakterverbesserung/Optimierung geben sollen. In einem ausführlichen Blog erklärt Bungie die größten Neuerungen.

Zuerst und am unmittelbarsten wird es neue Verwendungsmöglichkeiten für legendäre Bruchstücke geben. Bei Händlern, Fraktionschefs und Xur dürft ihr in Kürze eure angesammelten legendären Bruchstücke ausgeben, um spezielle Beute, wie die Fraktionsrüstungsteile oder wöchentlich wechselnde Waffen zu kaufen (das sind die Gegenstände, die ihr ohnehin aus den Engrammen von ihnen bekommt, nur eben nicht mehr zufällig). Vereinzelt ist das bereits jetzt möglich, im kommenden Update wird diese Mechanik großflächig überholt, wodurch die gezieltere Suche nach Gegenständen möglich wird.

Die Engramm-Prämien von Destiny 2 sollen außerdem deutlich interessanter ausfallen und damit hoffentlich nicht mehr sofort in die Schrottpresse wandern. Bungie kündigte außerdem sogenannte Rüstungsornamente an, die das optische Erscheinungsbild einiger ausgewählter Rüstungssets anpassen und Hütern unabhängig von Shadern erlauben ihr Aussehen zu verändern. Vielleicht am interessantesten ist die neu eingeführte Waffenstufe Meisterwerk. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine zufällige legendäre Waffen, die einen weiteren Perk dazubekommt (der wohl ebenfalls anpassbar sein soll).

Ab nächstem Jahr wird zudem umfangreich der PvP-Modus angepasst werden, um Spielern endlich einen Grund zu geben, sich im Schmelztiegel anzustrengen. Auch von Privatservern spricht Bungie, nennt diesbezüglich aber keinen konkreten Termin. Für den Januar plant das Studio weitere und bessere Belohnungen beim Abschließen von Prestige-Tätigkeiten (für die man nahe am maximalen Powerlevel sein muss). Zudem wollen mit verbesserten Anreizen den Wiederspielwert von Strikes, verlorenen Sektoren und vielen anderen repetitiven Aufgaben erhöhen. Hier noch einige weitere interessante Änderungen:

Ab dem 12. Dezember verkauft Xur bald den Verbrauchsgegenstand "Drei der Münzen", das die Wahrscheinlichkeit exotischer Engramme für vier Stunden lang erhöht. Einmal in der Woche verkauft er zudem ein sehr teures Engramm, das Hütern in ihrer Sammlung noch fehlt. Schon nächsten Dienstag wird das Token-System großflächig überarbeitet. Fraktionen benötigen fortan 30 Token (ein Drittel mehr) zur Engramm-Belohnung, bei Banshee dürften es 50 sein (50 Prozent mehr).

Ursprünglich war für den gestrigen Abend der dritte und letzte Werbestream für die kommende Fluch des Osiris-Erweiterung von Destiny 2 angekündigt, doch die Übertragung wurde vom Entwickler kurzerhand gestrichen. Stattdessen sind für den morgigen Tag umfangreiche Wartungsarbeiten geplant, die es für sechs Stunden unmöglich machen, Destiny 2 zu spielen. Das System soll dadurch auf den neuen Inhalt und die kommenden Änderungen vorbereitet werden. Glaubt ihr dass Bungie mit diesen Anreizen bestehende Spieler fortan stärker an das Spiel fesselt?