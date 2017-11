Cyberpunk 2077-Entwickler sprechen über Arbeitskonditionen

Das allseits beliebte Entwicklerstudio CD Projekt Red befindet sich momentan in einer kniffligen Situation, umgeben von Anschuldigungen bezüglich schlechter Arbeitskonditionen und unorganisiertem Management. Dazu kamen einige Gerüchte die sich um die Entwicklung von Cyberpunk 2077 drehten, diese machten darauf aufmerksam dass noch nicht ein mal das Konzept zum Spiel richtig ausgearbeitet wurde.

Youtube-Persönlichkeit Madqueen Show entschied sich dazu den Entwicklern von CD Projekt Red eine Plattform zu geben um über die Anschuldigungen, sowie dem aktuellen Status des Spiels zu sprechen. In einem neuen Video fasst sie die Ergebnisse zusammen.

Zu aller erst sprachen sich einige anonyme Entwickler zu Cyberpunk 2077 aus und versicherten dass das Spiel "auf dem richtigen Weg" sei und sich jeden Tag "sowohl in Performance als auch visuell" verbessern würde. Nichtsdestotrotz wird die Entwicklung selbst als "sehr schwer" bezeichnet.

Was die schlechte Leitung angeht spalteten sich die Meinungen. Viele Beschwerden bezogen sich auf das Management, schlechte Kommunikation und sogar einige Konkurrenzkämpfe zwischen verschiedenen Managern.

Ein Entwickler sprach sich wie folgt aus:

"Als Bioware darüber sprach dass sie einen dreimonatigen Crunch hinter sich hatten, lachten wir. Während der Entwicklung von The Witcher 3 crunchten einige von uns über ein Jahr lang, einige sogar drei Jahre.

"Die The Witcher 3 Entwicklung wurde von Monat zu Monat schrecklicher. Die Moral sank sehr tief und jeder begann sich zu beschweren. Einige von uns waren noch immer optimistisch in die Entwicklung von Cyberpunk 2077 verschoben zu werden und hofften auf einen "frischen Start" mit dem neuen Projekt. Als wir dann verschoben wurden.. wurde es sogar noch chaotischer. Zu diesem Zeitpunkt wollte fast jeder aus dem Team aussteigen."

Doch wie es scheint stimmt dem nicht jeder zu, denn ein anderer Entwickler lobte das Studio für seine guten Arbeitskonditionen und Arbeitsethik.

"In meiner zehnjährigen Laufbahn bin ich mit Firmen aneinander geraten die dich unbezahlt Überstunden arbeiten lassen, die dir einen Monat im voraus Bescheid geben dass du gefeuert wirst bevor sie dich fragen ob du Überstunden machen willst. Das trieb Studenten die frisch aus der Schule kamen auf Grund des hohen Drucks und den tyrannischen Chefs in den Suizid. Aber von ihnen habt ihr natürlich nichts gehört, denn sie sind unwichtig. CD Projekt Red ist eine ganz andere Stufe, meine liebste Firma auch nach zehn Jahren in der Industrie im Bezug auf die Arbeitskonditionen."

Wie zu erwarten gibt es also mehr als nur eine Ansicht zum Thema.