Final Fantasy XV bekommt endlich einen Charakterwechsel

Final Fantasy XV dreht sich rund um die enge Freundschaft zwischen Noctic, Gladio, Ignis und Prompto. Doch trotz ihrer engen Zusammenarbeit im Kampf konnten Spieler bisher lediglich Noctis kontrollieren, während die restlichen Teammitglieder dank Erweiterungen ihre eigenen Kapitel bekamen in denen wir die Charakter steuern konnten. Diese Einschränkungen werden nun jedoch endgültig aufgehoben, denn Square Enix stellt uns endlich einen Charakterwechsel für das Spiel vor.

Dies teilte Square Enix in einem kürzlich veröffentlichtenActive Time Report vor. Laut dem Bericht erhält jeder Charakter dieselben Fähigkeiten wie zuvor in den episodischen Erweiterungen vorgestellt. Das Feature soll noch vor der Veröffentlichung von Ignis' Kapitel am 13. Dezember eingeführt werden. Zusätzlich plant das Studio für das kommende Jahr weitere episodische Erweiterungen zu veröffentlichen, eine von ihnen soll sich speziell mit dem Antagonisten, Ardyn auseinandersetzen.