Daisy Ridley verlässt nach finaler Episode Star Wars IX das Set

Daisy Ridley's Darstellung von Rey in Star Wars: The Force Awakens war für viele eines der Highlights aus J.J. Abrams' Beitrag zum Franchise. Damit legte der Regisseur den Grundstein für die Trilogie bei dem die Fortsetzung ''Star Wars: Die letzten Jedi'' schon bald bei uns im Kino anläuft. Damit bleibt nur noch das finale Kapitel der Trilogie offen, wie es scheint heißt dies jedoch auch Abschied nehmen von Rey.

Gerüchte behaupten dass Disney die Saga lediglich weiterführt um die beliebten Schauspieler länger an Bord zu behalten. Dies scheint sich jedoch nicht für Daisy Ridley zu bewahrheiten, denn die junge Schauspielern wird nach dem Dreh von Star Wars Episode IX das Set verlassen. In einem Interview fragte der Rolling Stone, ob sie dazu überredet werden könnte noch länger zu bleiben. Darauf hatte sie jedoch folgendes zu sagen:

"Hm nein..ich wusste nicht wirklich worauf ich mich einlasse. Ich hatte das Skript nicht gelesen, aber von dem was ich beurteilen konnte waren eine menge guter Menschen involviert also dachte ich mir 'Super.' Jetzt denke ich dass ich sogar noch viel mehr Glück hatte als ich zu erst dachte, ein Teil von etwas so großem zu sein dass sich mittlerweile wie ein Zuhause für mich anfühlt. Ich freue mich sehr auf die dritte Runde und das ganze zu vervollständigen, denn ich unterschrieb letzendlich für drei Filme. In meinem Kopf sind es also drei Filme. Ich denke es wird der richtige Zeitpunkt für einen Abschluss sein."