Dead Space 3 nun über EA Access erhältlich

Es ist noch nicht all zu lange her als EA ankündigte Visceral Games zu schließen. Während der sich in Entwicklung befindende Star Wars-Titel das offensichtliche Opfer der Schließung war, ist es vor allem schade um das Entwicklerstudio selbst, das mitunter für die allseits beliebte Dead Space-Reihe verantwortlich war.

Wenn ihr also Visceral Games eure Ehre erweisen wollt indem ihr euch durch die gesamte Dead Space-Trilogie spielt, dann ist dies nun einfacher als je zu vor. Über den offiziellen Twitter-Account verkündete der Publisher dass Dead Space 3 nun auf EA Access erhältlich ist, somit könnt ihr alle Teile der Reihe zusammen mit dem Service kostenlos spielen.