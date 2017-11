Shin Megami Tensei V erscheint im Westen für Nintendo Switch

Obwohl die Shin Megami Tensei-Serie lange nicht so beliebt ist, wie die Geschwisterreihe Persona, gehören die japanischen Spiele trotzdem zu einer der einflussreichsten Marken von Atlus. Nach einem ausgiebigen Besuch auf dem 3DS-Handhelden will der Entwickler mit Shin Megami Tensei V nun die Plattform wechseln und kündigte deshalb im vergangenen Monat die Nintendo Switch-Fassung für den japanischen Markt an. Jetzt haben wir endlich die offizielle Bestätigung erhalten, dass auch europäische und amerikanische Spieler in den Genuss des verdrehten Spiels gelangen werden, denn Nintendo bestätigte den Port gestern Nachmittag in einem neuen, alten Video: