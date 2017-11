Das sind die Playstation Plus-Titel für den Monat Dezember

Morgen startet der letzte Monat des Jahres 2017 und Sony lässt es sich deshalb nicht nehmen, uns auch im Angesicht des neuen Jahres ihr monatliches Spiele-Line-Up für Premium-Kunden zu präsentieren. Alle Playstation Plus-Mitglieder dürfen sich ab nächstem Dienstag über einige kostenlose Abenteuer freuen. Die Auswahl ist auch im Dezember durchwachsen, obwohl wohl nur die wenigsten Spieler sagen würden, dass Sony sich die größten Überraschungen für den Schluss aufgehoben hat:

Until Dawn: Rush of Blood und That's You! werden bis zum Ende des Jahres kostenlos bleiben Was haltet ihr von Sonys Dezember-Angebot?