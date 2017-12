Nach einem Aufschrei zur Veröffentlichung von Battlefront II entfernte EA die Mikrotransaktionen aus dem Spiel. Zwar wurde angemerkt dass dies nur eine vorzeitige Lösung sei, viele Fans hofften hierbei jedoch dass die Entscheidung dauerhaft gelten würde. Wie sich viele von euch bereits denken können, ist dies nicht der Fall.

In einem vergangenen Investoren-Gespräch teilte EA's CFO Blake Jorgensen den Inhabern mit, dass die Firma "die Grundidee der Mikrotransaktionen nicht aufgeben wird." Folglich wirft sich die frage auf: Wann werden sie wieder in das Spiel eintreten? "Das haben wir noch nicht entschieden" antwortet er auf die Frage.

"Wir achten genau darauf wie die Leute spielen. Wir versuchen zu verstehen ob es bestimmte Knoten gibt bei denen die Mikrotransaktionen interessanter sind als bei anderen? Was sagen die Konsumenten dazu? Wie spielen die Konsumenten das Spiel? Wie sehen die Maße aus? Wir lernen und hören der Community zu um zu entschieden wie wir am besten in Zukunft vorgehen."

Der Druck auf die Firma steigt stark an, Berichten zu Folge sind EA's Aktien drastisch gesunken und machten dabei 3 Millionen US-Dollar zu nichte. Zusammen mit dem Fakt dass sich Battlefront II schlechter verkauft als erwartet werden sich die Publisher ihre nächsten Schritte sehr gründlich überlegen.