Heute im GR-Livestream: The Elder Scrolls V: Skyrim für Nintendo Switch und in VR

Manche Spieler bezeichnen The Elder Scrolls V: Skyrim als eine Kakerlake der Videospielindustrie und obwohl das wohl vor allem eine Beleidigung sein soll, lässt sich dahinter auch ein Deut Anerkennung finden. Skyrim weigert sich seit Jahren an Relevanz zu verlieren und Bethesda nutzt diesen Umstand dazu, um neue und alte Spieler regelmäßig erneut durch Himmelsrand marschieren zu lassen. Erst letzte Woche haben wir zwei neue Versionen des epischen Rollenspiels bekommen, eine für die frische Hybridplattform Nintendo Switch, eine Version speziell für das Playstation VR-Headset.

Diese beiden Spielversionen haben auch unsere Redakteure hier bei Gamereactor beschäftigt und die GRTV-Crew entschied sich deshalb dazu, dem expansiven Titel einen weiteren Livestream zu widmen. Der portugiesische Chefredakteur Ricardo wird zuerst in der Questlinie der dunklen Bruderschaft auf der Nintendo Switch für Unruhe sorgen, anschließend ist der englische Kollege Sam am Start und zeigt euch die VR-Welt von The Elder Scrolls V zeigen. Los geht es wie immer um 16:00 Uhr, Ricardo wird eine Stunde spielen und anschließend um 17:00 Uhr nach England schalten. Fans von Skyrim sollten das nicht verpassen, merkt euch deshalb unsere Liveseite vor.