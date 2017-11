Raji: An Ancient Epic sucht Unterstützung auf Kickstarter

Der indische Entwickler Nodding Head Games hat vor zwei Wochen ihr erstes eigenes Spiel namens Raji: An Ancient Epic vorgestellt. Das Abenteuerspiel aus der isometrischen Perspektive befindet sich aktuell auf einer Crowdfunding-Plattform und sucht dort nach Unterstützern. In einem ersten Trailer erleben wir ein von der hinduistischen Mythologie inspiriertes, altertümliches Ruinen-Szenario und Kämpfe gegen große Oger-ähnliche Kreaturen. Bosskämpfe gegen unterschiedlichste Dämonen soll der Titel am Ende ebenfalls beinhalten.

Ein genauerer Blick auf das Gameplay zeigt ein Fortschrittssystem, das sich mit komplexen Elementar- und Zeitfähigkeiten um eine magische Stangenwaffe dreht. Die namensgebende Kämpferin Raji nutzt zudem spezielle "Favor Orbs", um passive Talente wie Kettenblitze bei ihren Attacken heraufzubeschwören. Außerdem scheinen Umgebungsrätsel eine wichtige Rolle zu spielen, allerdings ist der Fokus auf solche Thematiken in diesem Stadium der Entwicklung noch nicht genau ersichtlich. Mehr Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Kickstarter-Webseite, einen ersten Einblick in das Spiel selbst könnt ihr in der kostenlosen Demoversion von Raji: An Ancient Epic bekommen, die es unter anderem auf Steam gibt.

Die Finanzierung von Raji: An Ancient Epic ist erst zu knapp 27 Prozent abgeschlossen, 13 Tage lang ist die Kampagne noch offen. Nodding Head Games möchte den Titel im Falle einer Realisierung aber erst Mitte 2019 für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlichen.