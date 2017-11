Playstation Anthologie für Liebhaber von Sonys erster Konsole

Die originale Playstation dürfte sich einen Platz im Herzen so mancher Spieler gesichert, zumindest aber in der ein oder anderen Form einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Die Videospielindustrie war nach dem Auftritt der PSOne nicht wiederzuerkennen und selbst nach all dieser Zeit birgt die Konsole noch Geheimnisse. Im Buch "Playstation Anthologie" sollen einige dieser noch nie veröffentlichten Geschichten rund um die ikonische Hardware erzählt werden und dafür wurden viele Entwickler exklusiv interviewt. Die Playstation Anthologie erscheint in zwei Ausgaben: Klassisch in englischer Sprache mit 386 Seiten und in der Collector's Edition (ebenfalls nur in englisch) mit weiteren Hintergrundgeschichten auf 458 Seiten. Lediglich die Website Geeksline-publishing.com verkauft das Werk für den Preis von umgerechnet knapp 40 bis 50 Euro. Hier eine kleine Zusammenfassung der Inhalte:

• Die komplette Geschichte der Maschine - Von der Erstellung, den Erfolgen, dem Ruhm bis zum wohl verdienten Ruhestand

• Offizielle Spiele, die gestrichen wurden

• Offizielle Accessoires

• 26 exklusive Interviews

• Unveröffentlichte Informationen

• Die gefragteste und seltensten Spiele