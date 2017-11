Yooka-Laylee landet in zwei Wochen auf der Nintendo Switch

Alle Plattformer-Fans die in den vergangenen Wochen mit einem gewissen italienischen Klempner die Switch unsicher gemacht haben dürfen sich noch in diesem Jahr auf einen weiteren bunten Vertreter des Genres freuen: Yooka-Laylee wird nämlich am 14. Dezember auf dem Nintendo-Hybriden erscheinen. Playtonic hat damals für viel Trubel gesorgt, als das Crowdfunding-Ziel der Wii U-Umsetzung ohne Wissen der Unterstützer auf die Nintendo Switch übertragen wurde. Viele Fans waren über diese Entscheidung verärgert, doch der Entwickler will verständlicherweise keine alten Konsolen bedienen müssen. Falls die Fans mittlerweile eine Switch erhalten haben (oder zu Weihnachten eine bekommen sollten) dürfen sie sich mit diesem Weihnachtspräsent vielleicht versöhnen. Unsere Kritik zum bunten Abenteuer des ungleichen, tierischen Paares lest ihr hier.