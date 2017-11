Gerücht: Assassin's Creed: Rogue 2018 auf der PS4?

Als Ubisoft mit der Assassin's Creed-Serie die Konsolengeneration wechselte brachte das Franchise in einem Jahr zwei Titel gleichzeitig hervor. Mit der französischen Revolution und den unzähligen, gruseligen Fehlern hat Assassin's Creed: Unity viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass der kleine Bruder auf der alten Konsole vielerorts vergessen wurde. Assassin's Creed: Rogue war trotzdem ein gutes Spiel (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt) und hat viele Elemente von Assassin's Creed IV: Black Flag noch einmal differenzierter umgesetzt. Warum wir das alles heute noch einmal erklären? Ein neues Gerücht spricht von einer Neuauflage des Spiels für das kommende Jahr. Die italienischen Online-Händler Reluxshop und Webster listen den Port für den 15. März 2018. Falls Ubisoft in den kommenden Wochen eine offizielle Ankündigung von Assassin's Creed: Rogue HD vornehmen sollte, tun zumindest alle überrascht, okay? Habt ihr Rogue auf der alten Konsolengeneration gespielt?