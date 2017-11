Tomonobu Itagaki möchte neues Studio in Italien gründen

Zum Abschluss der GameRome, der italienischen Videospielmesse, die am vergangenen Wochenende in der ewigen Stadt abgehalten wurde, kündigte der renommierte japanische Entwickler Tomonobu Itagaki, Schöpfer der Dead or Alive-Serie und des Ninja Gaiden-Franchise, ein brandneues Studio in Italien an. Itagaki war als Gast in Rom eingeladen und verriet auf der Bühne, dass er ein hochprofitables Produktionsstudio nach Italien bringen will. Sein Team werde sich dort mit dem Weltmarkt messen und Spiele für PC, Xbox One und Playstation 4 entwickeln, gleichzeitig schließt der Entwickler Engagement im mobilen Sektor nicht aus. Im Moment nannte er keine weiteren Einzelheiten zu diesem Unterfangen, doch es ist interessant, dass internationale Geldgeber so effektiv in den europäischen Markt investieren. Gerade in Italien wächst die Gaming-Industrie nämlich aktuell sehr stark. Was erwartet ihr von Itagakis neuem Italien-Studio?