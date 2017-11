Massives Update 1.45 für Horizon: Zero Dawn veröffentlicht

Guerrilla hat zum Start von The Frozen Wilds (hier noch einmal unsere Kritik zum neuen DLC) wieder einiges zu tun gehabt, aber mit dem gestern veröffentlichten Update 1.45 soll das wunderschöne Horizon: Zero Dawn technisch wieder vollkommen im Lot sein. Darin wurden etliche Quests von allerhand Schwierigkeiten und nervigen Bugs befreut und eine unüberschaubare Anzahl kleinerer Probleme angegangen. Trophäen müssten nun ebenfalls wieder normal freigeschaltet werden, außerdem gab es Anpassungen am Schnellreisesystem. Alle Infos und die genauen Details erfahrt ihr im Playstation-Blog, auf welche Probleme seid ihr beim Spielen gestoßen?