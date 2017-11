Sieben wunderschöne Bilder von BioMutant

THQ Nordic scheint zu den größten Befürwortern des Entwicklers Experiment 101 und dessen kommendem Spiel BioMutant zu gehören. Sie haben sich nämlich nicht nur dazu entschieden, das neue Projekt der Schweden finanziell zu unterstützen, kürzlich haben sie das Studio sogar gekauft. Frische Screenshots des Abenteuers zeigen, dass sich dadurch zumindest in der Art-Direktion nichts groß geändert hat. Das Action-Rollenspiel mit den tierischen Wesen wird vom Entwickler als eine Erfahrung beschrieben, die in vielen Bestandteilen mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild konkurriert und den Vergleich offenbar nicht scheut. BioMutant hat bislang noch kein Erscheinungsdatum erhalten, ist jedoch für PC, Xbox One und Playstation 4 in Entwicklung. Wer sich genauer über den Titel informieren möchte, sollte einen Blick in unsere Vorschau werfen.