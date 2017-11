Heute im GR-Livestream: Wild West Online

Red Dead Redemption erschien trotz offensichtlicher Nachfrage niemals auf dem PC und das hat viele Spieler enttäuscht. Als die Fortsetzung des Abenteuers im Wilden Westen angekündigt wurde, fehlte das wichtige Logo für die Computer-Plattform ebenfalls, was viele Fans daran erinnerte, wie tief der Schmerz wirklich sitzt. Entwickler 612 Games hat diesen Menschen nun neue Hoffnung gegeben und das Western-MMO Wild West Online für den PC via Crowdfunding realisiert. Aktuell findet eine geschlossene Alpha für das Spiel statt und heute ab 16:00 Uhr werden wir uns anschauen, was der Inhalt taugt. Schaltet rechtzeitig unsere Liveseite ein und macht euch zusammen mit uns ein erstes Bild.