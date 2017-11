Xenoblade Chronicles 2: Story-Trailer über das Vergessen gelandet

Xenoblade Chronicles 2 wird schon am Freitag bei uns einschlagen und viele Spieler scheinen das Japano-Rollenspiel noch gar nicht richtig auf dem Schirm zu haben. Zum Glück hat Nintendo deshalb einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns einige weitere Hinweise für das epische Abenteuer verrät. Selbstverständlich wird unsere Reise sehr emotional werden und diese Stimmung fängt der Cinematic Trailer auch mit Abstand am besten ein. Falls ihr euch dem Titel lieber unvoreingenommen nähern wollt, solltet ihr vielleicht von einem Blick in das Video absehen - großartige Spoiler scheint das Video jedoch nicht zu beinhalten. Liegt Xenoblade Chronicles 2 unter eurem Weihnachtsbaum?