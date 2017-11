Trailer zum Start von Saint Seiya: Cosmo Fantasy ist da

Saint Seiya: Cosmo Fantasy ist ein herrlich überzogenes japanisches Action-Rollenspiel, das diese Woche auf Android- und iOS-Geräten gelandet ist. Bandai Namco hat dem mobilen Titel zum Start einen hübschen Launch-Trailer verpasst, der uns viele der leuchtenden Figuren vorstellt. Die Saints gibt es in etlichen Ausführungen und sie erzählen uns viele unterschiedliche Geschichten, die wir im Einzel- oder im Mehrspielermodus erleben dürfen. Ein Blick in den verrückten Trailer kann nichts schaden, was sagt ihr zu dem Spiel?