Spielerzahlen von Animal Crossing: Pocket Camp bei 15 Millionen

Letzte Woche haben wir berichtet, dass nur wenige Tage nach dem Start des neuen mobilen Nintendo-Spiels Animal Crossing: Pocket Camp bereits mehr als fünf Millionen Downloads auf Android-Plattformen verzeichnet wurden, mittlerweile gibt es offizielle Nutzerdaten von iOS-Geräten. Sensor Tower zufolge wurde die Simulation in den ersten sechs Tagen, in denen das Spiel auf dem Markt ist, nicht weniger als 15 Millionen Mal (iOS und Android zusammengerechnet) heruntergeladen. Zum Vergleich: Super Mario Run stand seinerzeit nach einer Woche bei 32 Millionen Spielern und Pokémon Go bei 6,8 Millionen Downloads. Animal Crossing: Pocket Camp hat also einen ziemlich guten Start.