Beta-Einladungen von UFC 3 versandt

Falls ihr euch für die UFC 3-Beta registriert habt, dann solltet ihr schnellstmöglich euer E-Mail-Postfach untersuchen, denn am späten Abend begann EA damit, die offiziellen Einladungen für den Online-Test zu verschicken. Der Zugang ist nur bis zum 1. Dezember gestattet, unter anderem weil viele Spieler einen zweiten Code für einen Freund erhalten haben. Knappe sieben Gigabyte benötigt der frühe Spielclient, darin enthalten sind die folgenden Kämpfer:



Conor McGregor

Tony Ferguson

Nate Diaz

Khabib Nurmagomedov

Eddie Alvarez

Edson Barboza

Anthony Pettis

Michael Chiesa

Kevin Lee

Dustin Poirier

Paul Felder

Al Iaquinta

Beneil Dariush

Evan Dunham

Marc Diakiese

UFC 3 erscheint am 2. Februar und wurde bislang nur für Playstation 4 und Xbox One bestätigt. Wurdet ihr für die Beta zugelassen und falls ja, was denkt ihr bislang über das Spiel?