Square Enix verspricht ''neue Final Fantasy-Spiele'' für 2018

Square Enix hat so lange mit der Entwicklung von Final Fantasy XV verbracht, dass sie auf diese Basis und die verhältnismäßig positive Rezeption verständlicherweise noch ein wenig aufbauen wollen. Morgen vor genau einem Jahr ist der letzte Ableger des Final Fantasy-Franchise erschienen und was das Entwicklerstudio seitdem alles mit dem Spiel gemacht hat, das sucht seinesgleichen. Es sind sogar noch weitere Zusatzinhalte für das kommende Jahr geplant, damit das Fantasie-Rollenspiel auch 2018 noch neue und alte Fans begeistert. Sqaure Enix scheint jedoch zumindest noch eine weitere Neuerung im Ärmel zu haben. Der Final Fantasy-Markenmanager Shinji Hashimoto enthüllte diese Überraschung in einem Youtube-Video:

"Nächstes Jahr findet der 31. [Geburtstag von Final Fantasy] statt und unsere Teams arbeiten bereits hart an neuen Titeln. [2018] wird ein wichtiges Jahr sein und wir bringen der Welt ein spannendes, neues Final Fantasy-Spiel. Danke für eure Unterstützung."

Dass wir hier insgeheim über Final Fantasy XVI sprechen, scheint mehr als unwahrscheinlich, doch vielleicht dürfen wir mit einem gewissen Remake des siebten Teils rechnen, auf das Fans mittlerweile ja ebenso sehnsüchtigst zu warten scheinen. Aber vielleicht hat das Studio auch gänzlich andere Überraschungen für uns am Start, was sagt ihr dazu?