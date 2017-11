Star Wars Battlefront II-Spieler überlisten EAs Fortschrittssystem mit Gummibändern

Weil viele Spieler es schon nach kurzer Zeit dröge finden sich in Star Wars Battlefront II zu engagieren, um die vielen Credits zu farmen, die man zum Freischalten der teuren Helden und Sternen-Kisten benötigt, haben einige kreative Köpfe häusliche Mittel gefunden, um EAs grindiges Fortschrittssystem zu umgehen. Auf Reddit und auf Youtube gab es in den vergangenen Tagen etliche Einträge über selbst gebaute Apparaturen, mit denen Spieler automatisch Gamepads "bedienten", um somit nebenbei Credits zu generieren. Wie sich herausstellt sind die Spieler beim Ausnutzen besagter Systeme unglaublich kreativ und zeigen euch in diesem Reddit-Post etwa, wie auch ihr ohne komplizierte Roboter und Handwerkskünste, nur mithilfe von einfachen Gummibändern passiv Credits sammelt. Ob EA damit gerechnet hat?

Foto von Reddit.