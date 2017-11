Sony: ''Manchmal kündigen wir Spiele zu früh an''

Sony gab sich beim Erstellen der E3-Pressekonferenzen in den letzten Jahren wirklich sehr viel Mühe und konnte viele Spieler sogar ein bisschen mehr überzeugen, als es Microsoft gelang. Doch in diesem Jahr hat das japanische Unternehmen nicht den Standard eingehalten, den wir von ihnen gewohnt waren und Microsoft konnte aufholen. Glücklicherweise hat Sony im Herbst auf der Paris Games Week mit toll anzusehenden Indie-Spielen und spannenden kommenden Projekten, wie etwa Sucker Punchs Ghost of Tsushima, noch einmal ordentlich nachgelegt. Das scheint insgesamt die neue Strategie des Konzern zu sein, wie wir nun erfahren haben.

Michael Denny, Senior-Vizepräsident der weltweiten Playstation-Studios, erklärte kürzlich, dass Sony Spiele von nun an viel näher zum Release enthüllen möchte. Im Gespräch mit Games Industry sagte er, dass es einen richtigen Zeitpunkt gebe, um große Produktionen vorzustellen:

"In der Vergangenheit haben wir Spiele zu früh angekündigt, das muss man fairerweise sagen. Und mit einem so großartigen Projekt für Sucker Punch - ein Spiel, das sie schon immer selbst machen wollten - denke ich, dass [jetzt] die richtige Zeit für die Ankündigung war. Sie haben nun schon so lange daran gearbeitet. Es gibt bereits eine [tolle spielbare Version] davon und wir sind sehr gespannt, euch allen mehr darüber erzählen zu können."

Ghost of Tsushima hat noch kein etwaiges Erscheinungsdatum erhalten, doch hoffentlich gibt dieser Kommentar den Hinweis darauf, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Doch ehrlicherweise muss der Verweis, von nun an Spiele später anzukündigen zu wollen bei Sony nicht unbedingt etwas heißen. Mit The Last Guardian und Final Fantasy XV hat das Studio ja durchaus bewiesen, dass bis zur Veröffentlichung eines großen Spiels auch mal eine Dekade vergehen kann. Was haltet ihr von dieser Entscheidung?