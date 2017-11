Kostenlos Anfang von Destiny 2 spielen

Activision hat am Abend bekanntgegeben, dass Spieler ab heute kostenlos den Anfang von Destiny 2 spielen können. Auf allen Plattformen (PC, Playstation 4 und Xbox One) dürfen sich angehende Hüter ab dem heutigen Tag das Spiel kostenlos herunterladen, sich einen Charakter anlegen und den intensiven Start des Shooters erleben. Prinzipiell stehen uns dabei alle Inhalte offen, solange wir das Charakterlevel Sieben nicht übersteigen. Die europäische Todeszone, Titan und auch der Schmelztiegel sind Möglichkeiten, mit denen ihr ihr in den frühen Leveln Zeit verbringen könnt und die ihr ausprobieren solltet. Sämtlicher Fortschritt wird auf dem Online-Profil gespeichert und steht euch natürlich zur Verfügung, sobald ihr euch die Vollversion sichern solltet. Was Destiny 2 zum Start des Spiels aus Sicht eines Riesenfans geworden ist, das lest ihr in unserer Kritik.