Samstag nutzten 17,6 Millionen Spieler gleichzeitig Steam

Steam ist eine extrem populäre Dienstleistung und aktuelle Zahlen belegen ein starkes Wachstum der Valve-Plattform: SteamDB zeigte am Wochenende einen neuen Nutzerrekord mit 17,6 Millionen gleichzeitigen Anwendern auf. 6.813.617 Personen steckten zum Zeitpunkt der Messung am Samstag gerade in einer Steam-Anwendung, 43,15 Prozent davon verteilten sich auf der Battle Royale-Insel von Playerunknown's Battlegrounds (was ungefähr 2,9 Millionen aktiven Spielern entspricht). Überraschen euch diese Zahlen?

Quelle: PCGamesN