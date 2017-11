AirMech Wastelands erreicht Early Access

AirMech Wastelands ist diese Woche im Early Access gelandet, denn Carbon Games hat die mächtigen Mechs aus ihrem Online-Action-Rollenspiel auf Steam losgelassen. Das Studio hat sich dabei nahe an ihrer originalen Prämisse gehalten, Spieler ihres ersten Spiels (AirMech: Strike) werden also wissen, was auf sie zukommt. Falls ihr die Premium-Version des Free-to-Play-Titels kauft erhaltet ihr frühzeitigen Zugang zum Spiel, dürft direkt in die Solo- und Koop-Missionen hineinschauen, das Rollenspiel- und Fortschrittssystem auf Herz und Nieren testen und viel Zeit mit den Mechs verbringen. In einem neuen Trailer und auf den folgenden Screenshots seht ihr das bunte Treiben in Aktion: