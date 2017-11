VR-Shooter Far Home ab Januar im Early Access

Der britische Entwickler Devcubestudio möchte im Januar mit ihrem ersten eigenen VR-Spiel Far Home ins Early Access-Geschäft einsteigen. Der Titel ist für HTC Vive oder Oculus Rift ausgelegt und könnte, sofern die Arbeiten ohne Verzögerungen voranschreiten, bereits Ende 2018 fertiggestellt werden. Das Studio beschäftigt aktuell über 50 Angestellte, die am "einzigartigen Science-Fiction"-Team-Shooter arbeiten. Spieler werden darin in die dreckige Welt des Jahres 2300 verfrachtet, in der die Menschheit auf der Suche nach einem neuen Planeten ist. Devcubestudio arbeitet eigenen Aussagen zufolge bereits seit 2015 an dem Projekt und habe sich anfangs nur sehr schwer dazu entscheiden können, auf die VR-Technologie zu setzen, so Aleksander Shevchenko, CEO des Studios. In Far Home wählen wir eine von vier spielbaren Klassen aus, mit denen wir fünf Planeten und deren "ungewöhnliche Bewohner" erkunden. Es soll zerstörbare Umgebungen und eine narrative Rahmengeschichte geben, verspricht der Entwickler. Erste Eindrücke erhaltet ihr auf den unten angefügten Screenshots: