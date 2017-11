Video zeigt unterschiedliche Spielansätze in Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance hat in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen, denn langsam aber sicher nähern wir uns der Veröffentlichung des expansiven Rollenspiels mit dem mittelalterlichen, böhmischen Setting. In einer aktuellen Videoserie stellen Publisher Deep Silver zusammen und Entwickler Warhorse Studios verschiedene Spielstile vor, damit Spieler eine Vorstellung davon bekommen, wie der Titel mit entsprechenden Situationen umgeht. Wie in vielen Rollenspielen stehen uns zur Konfliktlösung entweder diplomatische Mittel zur Verfügung, die groben Fäuste oder gänzlich andere Möglichkeiten. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar für PC, Xbox One und PS4, zuletzt haben mit Warhorse zusammen auf der Gamescom in das Spiel geschaut.