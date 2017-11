Destiny 2 tauscht 'kaputtes' XP-System aus

Letzte Woche hat der Nutzer EnergiserX auf Reddit einen äußerst interessanten Bericht über die Erfahrungspunktevergabe von Destiny 2 geteilt. In seinem Report spricht der Spieler davon, dass die Erfahrungspunkte im neuen Loot-Shooter von Activision nicht ordnungsgemäß in den Levelfortschritt unserer Charaktere eingehen, obwohl die Anzeigen im Spiel eine korrekte Berechnung implizieren.

EnergiserX gelangte durch Zählen von Pixeln, Datenabgleiche über Drittanbieter-Zusatzprogramme und das Ausprobieren verschiedener Spielstile zu diesen Ergebnissen. Um die 80.000 Erfahrungspunkte am effektivsten zu sammeln, die Hüter bislang für einen Levelaufstieg benötigten, sollte man laut dem Nutzer alle paar Sekunden nur einen einzigen Feind töten, da Mehrfacheliminierungen und der Abschluss öffentlicher Veranstaltungen nicht korrekt berechnet wurden. Bis zu 95 Prozent der Erfahrungspunkte behält Destiny 2 seinen Spielern laut diesen Zahlen vor. Die Untersuchung ist sicher nicht präzise gewesen, doch EnergiserX schient Bungie damit offenbar auf die Schliche gekommen zu sein. Am Wochenende hat sich der Entwickler nämlich zu Wort gemeldet und auf ihrer offiziellen Website zugegeben, dass es Ungereimtheiten im Erfahrungssystem gibt.

"Wir haben Community-Diskussionen rund um die Erfahrungspunkte in Destiny [2] gesehen. Nachdem wir unsere Daten überprüft haben stimmen wir zu, dass das System nicht so arbeitet, wie wir es vorgesehen haben."

Laut Bungie belohne das derzeitige System Spieler, die über lange Zeit hinweg aktiv im Spiel beschäftigt sind, mit zusätzlichen XP-Skalierungen, während das Grinden repetitiver Aufgaben Abstrafungen erfährt. Das Team habe die Ergebnisse zwar initial überprüft, sei nun jedoch über einen Fehler gestoßen, über den sie eigenen Aussagen zufolge ebenso unzufrieden sind, wie die Fans, so Bungie. Mit "sofortiger Wirkung" sei dieses System deshalb abgeschaltet worden, weshalb Spieler fortan genau die Menge an Erfahrungspunkten bekommen sollten, die das Team für sie vorgesehen hat. Allerdings hat sich das Studio im gleichen Atemzug dazu entschieden, die nötige Menge an Erfahrungspunkten für einen Levelaufstieg anzuheben. Warum das eine Rolle spielt? Ab dem Maximallevel erhalten Spieler pro Stufenaufstieg ein sogenanntes Leucht-Engram, das mit Inhalten wie den Shader-Verbrauchsgegenständen oder selteneren Überraschungen gefüllt ist, die man sich alternativ nur mit Echtgeld kaufen kann. Was sagt ihr zu diesem Vorfall und der Reaktion des Entwicklers?

Quelle: PC Gamer.