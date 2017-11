Lucasfilm: Wöchentliche Meetings mit EA zu Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II ist nun schon seit guten zwei Wochen erhältlich und hat eindrucksvoll bewiesen, wie schwer es sein kann, es allen Anhängern der mächtigen Star Wars-Marke recht machen zu wollen. Lucasfilm-Markenchef Douglas Reilly hat den Kollegen von VentureBeat jüngst einige Einblicke in die eigenen Aussagen zufolge enge Kollaboration gegeben, die zwischen EA und Lucasfilm herrscht.

"Ja, das ist sehr wahr.", antwortete Reilly auf die Frage, ob sein Unternehmen aktiv im Entwicklungsprozess beteiligt war. "Wir haben ein Spieleteam, das ich unterhalte, und das trifft sich mit all unseren Partnern. [Die Mannschaft] hat praktisch sehr viel Zeit mit EA verbracht, sowohl auf Marketing-Seite als auch in den Produktionsteams. Wir bringen das Lucasfilms-Geschichtsteam [zu EA] und helfen ihnen dabei, die Erfahrung zu schärfen, die wir erzählen wollen - damit alles gut zu den vielen anderen Dingen passt, die wir im Star Wars-Universum tun."

"Allgemein hielten wir wöchentliche Treffen zwischen den Produktions- und Marketing-Teams ab, entweder mit EA in Redwood oder mit den individuellen Mannschaften in Stockholm, Montreal oder Vancouver; wo auch immer die Studios stecken.", so Reilly. "Wir haben wöchentliche Treffen und wir schauen uns manchmal auch in Person an, was [die Entwickler dort treiben] - bestimmt einmal im Quartal. Wir sitzen also mit ihnen zusammen, spielen die frühen Builds ihrer Spiele, erleben Fortschritte und schauen, wohin uns die Zukunft führt. Wir sprechen, treffen und interagieren konstant miteinander, in sehr kollaborativer Art und Weise."

Star Wars Battlefront II ist in den Augen des Star Wars-Markenchefs sehr gelungen. Das Ausgangsprodukt sei eine "breit aufgestellte, einzigartige, authentische Erfahrung", die Spieler eine Kampagne erleben lässt und gleichzeitig planetenübergreifende Schlachten in mehreren Ären umfasst. In Verbindung mit den vielen einprägsamen Charakteren aus dem Star Wars-Universum sei Battlefront II, so der Lucasfilm-Chef "ein Zeugnis dafür, dass [EA und Lucasfilm] in der Lage sind, an einer gemeinsamen Vision zu arbeiten."

