Remaster-Trailer zeigt Verbesserungen von Star Ocean: The Last Hope

Morgen erscheint das Remaster des gigantischen Fantasie-Abenteuers Star Ocean: The Last Hope auf PC und PS4 und Square Enix hat den Titel ganz frisch ein neues Video mit aufgehübschtem Gameplay beschert. Wie gut das alte Spiel in glorreichem 4K aussieht und wie die klassische Full HD-Variante dagegen abschneidet, seht ihr im unteren Trailer. Ob wir hier das Remaster des Jahres vor uns haben?