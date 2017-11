NPD Group: Falls Pokémon 2018 auf die Switch kommt, sichert sich Nintendo bis zu 40 Prozent des Hardware-Marktes

Vor einigen Monaten hat Nintendo in einem speziellen Livestream ein neues Pokémon-Spiel vom Entwickler Game Freak für die Switch angekündigt und damit unter den Fans für viel Aufregung gesorgt. Wir haben bislang keinerlei Details über das Abenteuer, doch die Hoffnungen des ambitionierten Projekts sind groß. Die Veröffentlichung eines Pokémon-Spiels auf der Nintendo Switch könnte für das japanische Unternehmen ein gewaltiger Verkaufsschlager werden, schreibt aktuell der NPD-Analyst Mat Piscatella. Der Experte glaubt daran, "dass [die Switch] 40 [Prozent] des Jahres-Hardware-Marktes" einnehmen könnte, "falls Pokémon nächstes Jahr erscheint." Die Switch verkauft sich nach aktuellem Stand aber auch ohne Pokémon äußerst vielversprechend. Nach aktuellem Wachstum übersteigt die Switch sogar die anfänglichen Verkäufe der Nintendo Wii um satte 20 Prozent. Hoffentlich teilen Nintendo und Game Freak in den kommenden Monaten mehr Infos zu ihrem nächsten gemeinsamen Projekt. Welche Erwartungen habt ihr an den Titel?

Quelle: DualShockers.