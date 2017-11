Gerücht: Devil May Cry V-Details enthüllt

Das Devil May Cry-Franchise hat schon seit einer Weile keine neue Veröffentlichung erlebt, doch einem frischen Gerücht auf Resetera zufolge, sei das nur noch eine Frage der Zeit. Ein Nutzer hat auf der Plattform viele angebliche Details zur kommenden Installation der Reihe - Devil May Cry V - verraten, darunter das Erscheinungsdatum, das verantwortliche Entwicklerteam und vieles mehr. Das neue Devil May Cry-Abenteuer sollte ursprünglich im November 2018 erscheinen, womöglich könnte sich der Termin jedoch verschieben. Die meisten Details sind als "potentielle Spoiler" markiert worden, das ist einer der Gründe, warum wir nicht ausführlicher darauf eingehen. Interessant ist ansonsten nur, dass sich Resetera vom Beitrag distanziert und keine Verantwortung für die Echtheit der Informationen übernimmt. Was haltet ihr von dieser Meldung?