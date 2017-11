Trailer zum Fanfilm von The Witcher

The Witcher ist eine fantastische Videospielreihe, die auf die Feder des polnischen Autoren Andrzej Sapkowski zurückgeht. Mit den Umsetzungen von CD Projekt Red hat die Marke große Beliebtheit erhalten, doch bislang hat sich kein Regisseur oder Publisher gefunden, der sich der Herausforderung gewachsen sieht, dem Fan-Liebling eine anständige filmische Umsetzung zu verpassen. Am Wochenende veröffentlichte ein polnisches Filmstudio einen neuen Trailer ihres The Witcher-Fanfilms namens "Alzur's Legacy: Ein halbes Jahrhundert der Gedichte später". Im Moment ist noch unklar, ob das Projekt zustandekommt und ob im Falle der Produktion an das internationale Publikum gedacht wird. Offiziell ist dieses Projekt nach aktuellem Stand wohl auch noch nicht, dafür macht es einen gelungenen Eindruck. Ihr könnt den Trailer zum Film auf Youtube sehen, findet ihr nicht auch, dass das Video dem ersten Videospiel sehr gut nachempfunden wurde?