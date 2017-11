Nintendo Switch ist meistverkauftes Online-Produkt vom Black Friday in den USA

Am vergangenen Freitag war einer der wichtigsten Tage des Einzelhandels in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Black Friday scheint mittlerweile nicht nur die Staaten, sondern auch die gesamte restliche Welt im Griff zu haben, doch abseits des Rabatt-Chaos sind nicht alle Gesetze aus den Fugen geraten. Laut einer Analyse von Adobe Digital hat sich die Sache vor allem für Nintendo gelohnt, denn in den USA war die Switch das Produkt, das am vergangenen Wochenende den meisten Umsatz generiert (und das obwohl die japanische Firma weder besondere Bundles noch Preissenkungen durchführte). Adobe Digital wertete die Daten von über 4500 Online-Shops auswerten und 55 Millionen Produkte aus und schreibt, dass sich nichts auch nur annähernd so gut verkauft hat, wie die neue Nintendo-Konsole. Bleibt abzuwarten, ob Nintendo diese Ergebnisse auch zu Weihnachten fortsetzen kann, denn einige Analysten rechnen der Xbox One höhere Chancen an.