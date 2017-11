The Last Guardian-Studio arbeitet an neuem Projekt

Wir haben im Sommer mit dem legendären Videospielentwickler Fumito Ueda in Madrid über seine seine nächsten Pläne seines Studios GenDesign gesprochen und dabei erfahren, dass bereits an einem nächsten Spiel gearbeitet wird. Die unvergleichliche Reise zwischen Trico und dem kleinen Jungen aus The Last Guardian hat viele Spieler auf der PS4 bewegt, doch es kam nicht überall gleich gut an. GenDesign haben knapp zehn Jahre lang an diesem Spiel gewerkelt, wann werden wir also das nächste Werk der Entwickler erhalten?

Auf Twitter sucht das Studio derzeit nach frischen Programmierern und Künstlern, die Hintergrundwissen rund um das Thema der Maya mitbringen. Die Positionen des Game Designers, respektive die des Projektmanagers sind übrigens ebenfalls noch offen, was dem unangekündigten Projekt ein noch sehr frühes Entwicklungsstadium attestiert. Aus unserem Interview und anderen Aussagen Uedas könnte man schließen, dass es erneut eine große, offene Welt geben soll - ähnlich wie in Shadow of the Colossus zum Beispiel. Es ist aber noch zu früh, um solche Details zu besprechen. Was hofft ihr in den kommenden Jahren von Fumito Ueda und GenDesign zu sehen?

Quelle: GameZone.