Winter-Event für Call of Duty: WWII auf dem Weg

Am 8. Dezember startet ein zeitlich begrenztes In-Game-Event im neuesten Ableger der Call of Duty-Reihe. Activision plant speziell für diesen Anlass die Rückkehr der ikonischen Carentan-Mehrspielerkarte im Winter-Design und erlaubt somit allen Spielern, unabhängig davon, ob sie den Season Pass besitzen oder das Spiel vorbestellt haben, die Teilnahme auf dieser Karte.

Carentan ist schon lange ein Bestandteil der Call of Duty-Serie und wurde aufgrund seiner Popularität im Laufe der Jahre in mehreren Iterationen des Franchise umgesetzt (zuletzt in Call of Duty: Black Ops 3 als Infection). Teilnehmer des Winter Siege-Events verdienen sich spezielle Belohnungen, zudem bekommt ihr bis zum 27. November die doppelte Menge an Erfahrungspunkten für jede abgeschlossene Aktivität. Anschließend wird ab dem 1. Dezember das Ranglistenspiel für die Konsolenversionen von Call of Duty: WWII freigeschaltet und es kommt ein kompetitiver Zyklus ins Spiel.

In puncto Updates arbeitet Sledgehammer an Behebungen von Karten-Exploits, der stetigen Verbesserung der Online-Struktur und Feinjustierungen im Benutzerinterface. Ach und falls ihr das Spiel in den letzten Tagen nicht angeschmissen haben solltet, die Premium-Währung ist auch endlich da... Yay.