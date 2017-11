Mod führt Loot-Kisten ins originale Doom ein

Einige kreative Modder leisten derzeit ihren ganz persönlichen Beitrag zum Thema der Mikrotransaktionen und machen sich die Arbeit, derartige "Features" in Spiele zu integrieren, die ursprünglich davon verschont gewesen sind. Zuletzt war das im ersten Doom der Fall, in dem dank eines spaßigen Mods alle Waffen mit den optionalen Kisten ausgetauscht wurden. Um diese zu öffnen und an den wichtigen Inhalt zu gelangen müssen die Spieler einen extrem seltenen goldenen Schlüssel von toten Gegnern aufsammeln (aber so ganz ohne Waffe ist das natürlich nicht gerade leicht). Der Modder hat außerdem einen In-Game-Store eingefügt, allerdings fehlen Online-Server hinter der Dienstleistung, weshalb es dort nichts zu kaufen gibt. Eine Demonstration dieses irren Wahnsinns findet ihr in diesem Video. Vielleicht hätte Doom ja damals bahnbrechende Erfolge gefeiert, wenn sich id Software direkt dazu entschieden hätte, Loot-Kisten in das Originalspiel von 1993 zu implementieren - wer weiß das schon...

Quelle: PC Gamer.