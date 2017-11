Gerücht: Fortsetzung zu Windjammers in Arbeit?

Erinnert ihr euch an das ikonische Arcade-Kultspiel Windjammers (in Japan bekannt als Flying Power Disc), das Data East 1994 auf dem Neo Geo-System veröffentlichte? 2010 wurde das Sportspiel noch einmal auf die Virtual Console der Wii portiert und in diesem Jahr kam sogar eine schnieke Retro-Neuauflage für die PS4 raus (selbst auf der PS Vita ist Windjammers mittlerweile spielbar und sorgt auch dort für krampfige Hände und intensive Gefechte). Falls ihr ein großer Fan des Originals seid, dann haben wir vielleicht tolle Neuigkeiten für euch. Auf Resetera berichtet ein Nutzer von einer möglichen Fortsetzung.

Laut einem Bericht der CNC würde DotEmu (das Studio das für die Portierungsarbeiten der PS4- und PS Vita-Version verantwortlich war) Windjammers 2 umsetzen, wenn sie dafür 75.000 Euro bekämmen. Obwohl der besagte Bericht längst offline genommen wurde, haben es Screenshot-Aufnahmen davon ins Internet geschafft. Ein solches Verhalten ist bestenfalls verdächtig und lange nicht mit einer offiziellen Bestätigung vergleichbar, aber eine Fortsetzung würde sicher nicht nur bei leidenschaftlichen Retro-Gamern gut ankommen. DotEmu hat beim Port des Originals bereits außerdem einen sehr guten Job gemacht, wie wir finden. Wir zeigen euch noch einige Ausschnitte aus der PS4-Neuauflage von Windjammers, weil es so viel Spaß macht. Wie würde euch die Vorstellung von Windjammers 2 gefallen?

Quelle: GameKult.