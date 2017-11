To the Moon-Nachfolger Finding Paradise zeigt frechen Loot-Kisten-Trailer

Finding Paradise ist die Fortsetzung des Indie-Hits To the Moon, das liebenswürdige Pixel-RPG aus dem Jahre 2011. Am 14. Dezember erscheint das Spiel auf PC und soll uns noch einmal im Sturm erobern. Der Schöpfer Kan Gao will uns deshalb schon einmal in die vorweihnachtliche Stimmung versetzen und hat uns einen frechen Trailer präsentiert, der sich über die aktuelle Debatte der Loot-Kisten lustig macht. Was haltet ihr von dem Trailer?