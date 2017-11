Heute im GR-Livestream: Call of Duty: WWII auf der Xbox One X

Die Xbox One X hat Anfang des Monats die Konsolenlandschaft überarbeitet und viele Third-Party-Entwickler sitzen und saßen seit Monaten daran, ihre aktuellen und vergangenen Spiele mit hübschen Grafikupdates zu erweitern, um Gebrauch von der zusätzlichen Leistungsfähigkeit zu machen. Auch wir sind immer wieder davon begeistert, welche zum Teil erstaunlichen Ergebnisse die Konsole realisiert und zeigen euch einige dieser Verbesserungen sehr gerne in unseren Livestreams. Heute trifft es das neue Call of Duty: WWII, das Jake nachher um 16:00 Uhr in knusprigem 4K mit 60 FPS auf der Xbox One X spielt. Schaltet rechtzeitig in unsere Liveseite rein und macht euch selbst ein Bild.