Pokémon Ultrasonne/Ultramond beinhaltet Tribut an verstorbenen Satoru Iwata

Game Freak hat zu Ehren des verstorbenen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata in ihrem neuen Spiel Pokémon Ultrasonne/Ultramond ein schönes Andenken integriert. Spieler die in Kantai City dem Entwicklerteam Game Freak einen Besuch abstatten, dürfen dort mit importierten Pokémon einige Dialoge hervorrufen. Hat jemand ein Pokémon dabei, das aus der Virtual Console-Fassung von Pokémon Gold/Silber stammt, erhaltet ihr folgende Nachricht:

" Wir hatten Probleme damit all die Daten in Gold und Silber einfließen zu lassen und steckten wirklich in der Klemme. Doch dann kam dieser Wahnsinnstyp und schuf ein Programm, das all unsere Probleme löste. Er wurde dann Präsident einer wirklich großen Firma ".

Das ist ein tolles Tribut für Satoru Iwata, der Nintendo-Fans und vielen Angestellten noch immer lebhaft vor Augen erscheinen dürfte. Habt ihr dieses Geheimnis bereits selbst entdeckt?

Quelle Nintendo Life.