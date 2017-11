Alpha-Test zu Sea of Thieves startet im Dezember für alle Interessierten

Emma Bridle, die sogenannte Engagement-Managerin von Rare, hat letzte Woche in einem Blogpost bekanntgegeben, dass der kommende Alpha-Test des Piratenspiels Sea of Thieves nicht nur für ausgewählte Leute spielbar sein wird. Im Gegensatz zur letzten, geladenen Testphase dürfen nun sämtliche Spieler teilnehmen und Erfahrungen sammeln, die sich für das Xbox Insider-Programm registriert haben. Das Entwicklerstudio nutzt das Xbox Insider-Programm, um eine größere Anzahl von Spielern anzulocken und die ersten Online-Daten zu generieren. Wenn auch ihr euch für Sea of Thieves interessiert und einen Blick in das neue Projekt werfen wollt, schreibt euch hier bis zum ersten Dezember ein, um automatisch für den Alpha-Test freigeschaltet zu werden. Im kommenden Jahr soll der Titel die Ufer der Xbox One und des PCs erscheinen.