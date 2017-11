Capcom: Monster Hunter: World bietet Unterhaltung für bestehende und neue Fans

Monster Hunter: World wird Anfang des kommenden Jahres für PS4 und Xbox One erscheinen (die PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt), doch falls ihr eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft besitzt, dürft ihr bereits am 9. Dezember in einer kleinen Demoversion loslegen. Der Konsolensprung scheint dem ambitionierten Titel gut zu tun, denn Capcom will mit ihrem nächsten Abenteuer viel erreichen. In einem aktuellen Interview des offiziellen Playstation-Magazins erklärte der Game Director Yuya Tokuda, dass das Studio glaubt, die Balance zwischen Inhalten speziell für Veteranen und Beginner gefunden zu haben.

"Der Zweck all dieser Quality-of-Life-Verbesserungen [Anm. d. Redaktion: Bei diesem Term handelt es sich um zeitsparende Mechaniken, die verhindern sollen, dass Spieler die gleichen Prozesse immer und immer wieder wiederholen müssen.] ist das Verringern der Ausstiegsrate von Spielern, die vielleicht erst anfangen und ein bisschen Action erleben wollen, aber von all den vielen kleinen Dingen [daran gehindert werden] zum Kern des Spielgeschehens vorzustoßen.", so Tokuda. "Ich denke wenn sie zu diesem Punkt gekommen sind [...] dann genießen sie das Kern-Gameplay sehr. Wir ebnen die Straße bis dahin einfach ein bisschen an - wir wollen nicht, dass ihr abspringt bevor ihr das gute Zeug gesehen habt."

Später im Interview sagte er: "Wir fügen flexible Optionen hinzu und [waschen] die komplexen Systeme nicht [weich]. Stattdessen nehmen wir diese [Mechaniken] und geben den Spielern neue Möglichkeiten, wie sie damit im Spiel interagieren wollen."

Ganz frische Eindrücke bekommt ihr in einem Entwickler-Livestream in japanischer Sprache. Im halbstündigen Video werdet ihr zwar auf lange Fragerunden stoßen, aber nebenbei eben auch längere Gameplay-Sequenzen entdecken, die neue Gebiete, Monster und einige Geheimnisse beinhalten. Wir haben uns bereits intensiv mit Monster Hunter: World auseinandergesetzt und hoffen sehr darauf, dass Capcom die selbstgesteckten Ziel einhält. Falls ihr mehr über unseren letzten Koop-Ausflug erfahren wollt, solltet ihr hier hineinschauen, mehr Informationen zum Action-RPG allgemein bekommt ihr in diesem Artikel. Am 26. Januar erscheint Monster Hunter: World für PS4 und Xbox One.

Quelle: Twininfinite.