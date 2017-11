Alien: Isolation-Team arbeitet an neuem Spiel

Laut einer aktuellen Stellenausschreibung auf der offiziellen Webseite von Creative Assembly sucht der Entwickler nach neuem Personal. Die Kollegen von PCGamesN haben sich gefragt, wofür das Team all diese neuen Talente benötigt und sich etwas umgehört. Gestoßen sind sie dabei auf das "größte Multiformat-Projekt", das Creative Assembly jemals angegangen ist. Um dieses mysteriöse, bislang verschleierte Spiel zu realisieren werden laut PCGamesN die Alien: Isolation- und Halo Wars 2-Studios abgezogen. Offen sich demnach nur noch die Positionen als Senior Meta Game Designer, Lead System Designer und einem Lead Technical Artist.

Die Inhalte der Jobbeschreibungen geben uns weitere Anhaltspunkte darüber, was wir von Creative Assemblys neuem Spiel erwarten können. Der Senior Meta Game Designer wird wirtschaftliche Prozesse, Fortschrittssysteme und Weltenbildung betreuen, was in etwa auf die Anforderungsgebiete starker Mehrspieler-Aspekte hineinspielt - nicht unähnlich entsprechenden Systemen in Spielen wie Destiny 2 oder The Division. Die zwei anderen Positionen setzen sich vor allem mit der Erstellung und Finalisierung von Waffen, Gadgets Fähigkeiten, sowie physik-basierten Dingen auseinander, was in mittlerweile vielen Produktionen benötigt wird. Solange wir keine offizielle Stellungnahme vom Entwickler bekommen betrachten wir diese Meldung natürlich als Gerücht.

Quelle: cogconnected.