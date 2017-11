First-Party-Line-Up der Xbox One X im Videovergleich mit der One S

Mit dem Start der Xbox One X beschert Microsoft der Xbox-Community 4K-Gaming. Doch was bedeutet das eigentlich genau und wie groß sind die Unterschiede wirklich? Wir haben in den letzten Tagen einige der großen First-Party-Spiele der Xbox One unter dem Mikroskop betrachtet und auf den beiden neueren Konsolenversionen der Xbox One-Familie betrachtet. Könnt ihr die Unterschiede feststellen, die das neue Powerhaus One X im direkten Vergleich mit der One S bringt?