Playground Games' neues Projekt handelt nicht von Autorennen

Playground Games (bekannt in letzter Zeit vor allem durch ihre Arbeiten an der Forza Horizon-Serie) entwickelt aktuell ein "neues AAA-Open-World-Action-RPG-Projekt" wofür sich das Studio extra eine neue Arbeitsfläche in England gesichert hat. Der Platz soll für mehr als 200 Angestellte ausgelegt sein, die parallel zum Hauptteam von Playground an den neuen Inhalten arbeiten werden. Im Laufe der kommenden Jahre soll die Kapazität des britischen Entwicklers damit auf mehr als 400 Leute ansteigen, was auch der erfolgreichen Rennspielserie etwas mehr Luft geben dürfte.

GamesIndustry hat sich näher mit dem neuen Team auseinandergesetzt und herausgefunden, dass Entwickler aus vielen aktuellen Produktionen, wie zum Beispiel Star Wars Battlefront II, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, GTA V, Rime und Hellblade: Senua's Sacrifice zu Playground wechseln, um die offene Welt des Action-RPGs mitzugestalten. Ob das Projekt weiterhin nur Xbox One-/Windows 10-Spielern vorbehalten bleibt ist nicht bekannt. Welche Erwartungen habt ihr an das Studio?

Playground Games

Quelle: Twitter.