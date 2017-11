Heute im GR-Livestream: Planet der Affen: Last Frontier

In der heutigen Ausgabe von Gamereactor Live werden wir uns das cineastische Abenteuer Planet der Affen: Last Frontier auf der PS4 anschauen. Das Spiel ist angesetzt zwischen den Kinofilmen Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival und erzählt eine Geschichte über Rivalität und Vertrauen. Eine Gruppe Menschenaffen sucht in den Bergen der Rocky Mountains Schutz vor dem anhaltenden Kampf Caesars, als sie durch den bevorstehenden Wintereinbruch dazu gezwungen werden, sich einer Menschensiedlung zu nähern, um Nahrung zu finden. Wir dürfen mit eigenen Entscheidungen in Schlüsselszenen den Verlauf der Geschichte beeinflussen und ab 16:00 werden wir genau das auch tun. Was das neue Abenteuer von Imaginati Studio drauf hat, erfahrt ihr bei uns, verpasst das lieber nicht. Den Link zum Livestream findet ihr hier.